KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampları'na katılan 300 kız öğrenciye "Ahilik" hakkında bilgi verildi.

Farklı şehirlerden gelerek Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan gençler, kentin tarihi, kültürel ve turistik alanlarını gezdi.

Kent merkezindeki Ahi Evranı Veli Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret ederek dua okuyan gençlerin bir kısmına Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin rehberlik yaptı.

Ahi Evran-ı Veli hakkında bilgi veren Şahin, Ahiliğin engin ve evrensel değerlerini gençlere anlattı.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel anlamda zengin bir coğrafya da bulunduğunu ifade eden Şahin, Ahi Evranı Veli'nin esnaflara öncülük yaparak, Ahilik teşkilatının kurucusu olduğunu belirtti.

Ahi Evranı Veli adına yaptırılan caminin bir kısmında türbesinin bulunduğunu, zaviye olarak yapılan binanın cami olarak kullanılmaya devam ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ahi Evran, Anadolu'ya yeni gelen Türk esnafların birlik ve dayanışması için sonradan Ahilik denen esnaf dayanışma loncalarını kurmuştur. Günümüzdeki esnaf odalarının temeli, Ahi Evran tarafından atılmıştır. Ahi Evran Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında öncülük etmiştir. Ahilik sistemi ile Anadolu'ya göç eden Türkmenlere meslek öğrenmeleri ve zaviyede de iyi bir Müslüman olmaları öğretilmiştir. Ahi Evran 32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflar Ahilik Teşkilatı'ndan icazetname almışlardır. Ahi Evran öğretilerinde kardeşliği, cömertliği, yiğitliği, fedakarlığı, dürüstlüğü, kaliteli üretimi anlatmıştır."

Kampa katılan gençler, gezi kapsamında gök bilim medresesi olarak kurulan Cacabey Camisi ile diğer kültürel mekanları da ziyaret etti.

