Gençlik Kapasite Geliştirme ve Medya Eğitim Kampı

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF- Dİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde gerçekleştirilen İKGF-Dİ Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT Gençlik Forumunca ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen eğitim kampının açılışı, Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoup, İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topaloğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Rajoup, 19 Mayıs Gençlik Kampında düzenlenen eğitim kampının açılışında, eğitimi veren Anadolu Ajansına teşekkür etti. İsrail'in ırkçı yönetimi altında yaşadıklarını dile getiren Rajoup, "Onlar, bu dönemin yeni Nazileri. ABD yönetimi de şu anda İsrail’in yaptığı her şeyi destekliyor. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü çok rahat bir şekilde Yahudilere teslim etti ama şunu unuttu ki Kudüs, hem Filistin’in hem de İslam dünyasının merkezidir, öyle de kalacaktır. Mali yollarla Filistinlilerin tutkusunu yok edebileceğine inanıyor ancak biz hiçbir şekilde yıkılmayız. Birliğimiz bozulmaz. Trump istediği her şeyi yapabilir ancak barışçıl bir çözüm bulmazsak Filistin, İsrail sorununu kendi yoluyla çözemez. Trump, Filistinlilere karşı tüm taktiklerini kullanabilir. Bu taktikler bölgesel güvenliği ve istikrarı sağlayabilecek çözümler değil." dedi.

Bakan Rajoup, Filistinlilerin kendi devletini koruma haklarının bulunduğunu vurgulayarak, "Bu olması gereken bir şeydir. Çılgın, ırkçı ve faşist işgal altında yaşıyoruz. İsrail, 51 yıldır Filistin'i yok etmek istemekte, haritadan silmek istemektedir. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bizim insanlarımızın dayanıklılığı var. Biz Filistin’de doğduk ve gömülene kadar Filistin'de yaşayacağız. Beyaz bayrak kaldırıp teslim olmak bizim kitabımızda yer almıyor. Ne bu jenerasyonda ne de 50 yıl sonraki jenerasyonda bu olmayacak" ifadesini kullandı. - "Türkiye ve Erdoğan, Filistin’i desteklemekle çok büyük bedeller ödüyor" Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu dile getiren Rajoup, şöyle devam etti: "Trump ve faşist Netanyahu şunu bilsin ki Ürdün Nehri arasında yaşayan insanların yüzde 50'si Filistinlidir ve Yahudi değildir. Filistinli insanların varlığını inkar etmek en büyük terördür. Barışa ulaşmanın en doğru yolu, bizim haklarımızın farkına varılması ve bunların bize verilmesidir. Filistin bağımsızlığını, yasallığını ve meşruiyetini kabul etmek barışçıl bir adımdır. Çatışmadan çıkmanın en doğru yolu budur. Bizim çektiklerimizin duyurulması adına yaptıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm Müslümanların dünya çapındaki destekleri çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Faşizm, siyonizm ve Trump'un cehenneme kadar yolları var. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i desteklemekle çok büyük bedeller ödüyor. Filistin halkı ve Türk halkı sonunda kazanacak. Çünkü bizim davamız çok haklı bir dava. Bir süre sonra bağımsız bir Filistin devleti ortaya çıkacaktır. Savaşımıza ve direnmeye devam edeceğiz."

İskandarov ise geçen şubat ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın başkanlığında bir program yapıldığını ve 20 farklı ülkenin Kudüs'e delegasyonunu gönderdiğini anlattı. Bu ülkelerin delegasyon üyelerinin bazılarının Filistin'i ilk kez ziyaret ettiğini ve Kudüs'ün sokaklarını ilk kez gezdiğini vurgulayan İskandarov, "Mescid-i Aksa'yı ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen yerleri ilk kez görmüş oldular. Bu çok önemli birlik ve beraberlik mesajıydı. Filistinli genç kardeşlerimize verilmiş birlik mesajıydı. Şubat ayındaki toplantında biz onlara şöyle bir söz verdik, 'Bu bir seferlik olmayacak, hatta bir senenin ötesinde devam edeceğini ve kalıcı sonucu olacağı sözünü verdik.' Filistin davası adına yapılan toplantının mütevelli heyetine 10 ülke katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu komitenin onursal başkanı seçildi. O günden bu yana ilerlemeler kaydettik. Filistin gençlerinin yararına olacak kaynaklar ve programlar belirlendi." şeklinde konuştu. Medyanın dünyada önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken İskandarov, şöyle devam etti:

"Bugün medya her şeydir. Bir şey olmuş olabilir ama bu medyada yer almamışsa olmamış demektir. Olayların doğru şekilde medyada yer alması çok önemlidir. Samsun'da bugün 15 Filistinli genç ile birlikte Türkiye'den ve Müslüman ülkelerden gelen gençler medya eğitimi almaktadır. Burada öğrenilecek şey gerçeği öğrenmek değil, gerçeği daha nasıl iyi anlatmaktır. Ben Anadolu Ajansına tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. En iyi bilgiyi en profesyonel kişilerle veren Anadolu Ajansının bu eğitim programına çok büyük bir katkısı oldu. Sadece Filistinli değil dünyada yeni nesil gazeteci yetiştirme noktasında önemli katkıları oldu." İskandarov, kamp boyunca gençlere çeşitli konularda beceriler verileceğini aktararak, "Bence en önemli beceri cesarettir. Siz ne kadar iyi resimler çekseniz, ne kadar iyi yazılar yazsanız da veya Filistin'de olanları ne kadar iyi yazsanız da en önemli içerik, hikayenizin tüm dünyada duyulmasını sağlayacak en önemli şey cesaretinizdir. Filistinli genç bir kız kardeşiniz Ahed et-Temimi direniş günlerinde Kudüs'ün Yahudilere ait olduğu gibi Müslümanlara da ait olduğunu duyurmuştu. Onun bu cesareti sayesinde dünya, vicdanını sızlatan o görüntüleri görme şansına sahip oldu." değerlendirmesinde bulundu.