HABER

Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:13 | Son Güncelleme

Urla'da başlayan ve 4 gün sürecek karnavala, ilk gün 20 binden fazla kişi katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Gençlik Karnavalı başladı.

İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde karnaval için hazırlanan alana dün gelen kampçılar, bugün sahne performanslarıyla eğlendi.

Karnavalın destekçilerinden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 20 binden fazla kişinin geldiğini söyledi.

Günübirlik girişlerle 25 bin kişinin karnavala katıldığını belirten Aydınhan, etkinliğin Türkiye'nin ilk gençlik karnavalı olduğunu ve 4 gün süreceğini dile getirdi.

Karnavalın ilk günü Teoman, Can Bonomo, Fedde le Grand, Pera, Şanışer, Hedonutopıa ve Zeynep Onat performanslarını sergiledi.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Son dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındıSon dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı
Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurduAteş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Karnavalı Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan Urla Kum Denizi Plajı

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Son dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

İdlib'den acı haber: bir asker şehit oldu!

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya erken tahliye

Hakan Atilla'ya erken tahliye!

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.