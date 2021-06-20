HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi

Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi

20.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Ozan Uğur Savaş sosyal medya hesabından, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman’a yönelik hakaret içeren sözleri, el hareketi yapmasının ardından özür dileyerek istifa etti.

Gençlik kolları yöneticisinin el hareketli hakareti istifa getirdi

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi avukat Ozan Uğur Savaş, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak CHP Başiskele İlçe Başkanı Avukat Anıl Acurman’a yönelik hakaret içeren bir paylaşım ile el hareketi yaptı.

"PARTİMİZLE İLGİSİ YOKTUR"

Bugün ise aynı hesaptan özür paylaşımı yapan Savaş, “Dün gece sosyal medyadaki anlamsız paylaşımımdan dolayı çok üzgünüm. Bir yanlış anlamadan kaynaklanan durumdan ötürü Av. Anıl Acurman'la ilgili yaptığım bu paylaşım nedeniyle kendisinden ve Acurman ailesinden özür diliyorum. Bu durum kendi kişisel sorunlarımdan kaynaklanmış olup partimiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu üzücü olayın partimize zarar vermemesi için CHP Gençlik Kolları'ndaki görevimden istifa ediyorum" sözleri ile istifasını duyurdu.

ACURMAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Hakaretlerin hedefinde olan CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman da, kendisine ait sosyal medya hesabından cevap verdi. Ozan Uğur Savaş'ın özür paylaşımını kendi hesabı üzerinden yeniden paylaşan Acurman, paylaşımın üzerine, "Tüm genç kardeşlerim gibi Ozan kardeşimi de hoşgörüyle karşıladım, sessizce kendisinden bir özür bekledim. Gelen özrünü her şeyi bir kenara bırakıp bir abi şefkatiyle kabul ediyorum. Herkes hata eder, hata edenlerin en iyileri özür dilemeyi bilenlerdir" diye yazdı. (DHA)

Başlıksız-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Tehlikeye aldırış etmedi!Tehlikeye aldırış etmedi!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli CHP

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.