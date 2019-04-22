Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla tasarlanan Adana Gençlik Merkezi, 42 farklı alanda açılan kurslarla her yaştan insanın uğrak yeri haline geldi.

Gençler için spordan sanata, kişisel gelişim etkinliklerine kadar çok sayıda faaliyetin yer aldığı merkezde, veliler de çeşitli kurslara katılarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yaptıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2017'den bu yana hizmet veren merkezin kapılarının günün her saati açık olduğunu söyledi.

Merkezde başlangıçta 7-29 yaş arasındakilere hizmet verildiğini anlatan Tosun, buraya çocuklarını getiren anne ve babalar için de kursların açılmasıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap etmeye başladıklarını ifade etti.

Tosun, merkezde gençler için basketbol, voleybol gibi sportif aktivitelerin yanı sıra hem çocuklar hem de aileleri için tezhip, sim sırma, ahşap işleme, seramik, halk oyunu, resim gibi kursların düzenlendiğini bildirdi.