HABER

Gençlik Merkezinden Bez Çanta Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Burdur Gençlik Merkezi tarafından Bez Çanta Projesi hayata geçirildi.

Gençlik Merkezinden Bez Çanta Projesi

Burdur Gençlik Merkezi tarafından Bez Çanta Projesi hayata geçirildi. Merkezde üretilecek 2 bin bez çanta semt pazarında halka ücretsiz dağıtılacak.
Gençlik Hizmetleri Müdürü Atllla Aksoy, poşet kullanımına dikkat çekmek ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bez torbaların dikimine başladıklarını söyledi. Burdur’da çevre bilincini geliştirmek ve ’naylon poşete hayır’ bilincini vatandaşa aşılamak istediklerini söyleyen Aksoy, "Yarının geleceği gençlerimize de el becerilerini kazandırmak maksadıyla merkezimizde başlattığımız kurslara aralıksız devam diyoruz. Burdurlu halkımızın bez çantaların kullanımı için salı pazarında bu diktiğimiz bez çantaları dağıtımı yapılarak kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.
Gençlik merkezinde sadece bez torba dikimi değil kültürel faaliyetleri geliştirmek için de kurs açtıklarını sözlerine ekleyen Şube Müdürü Aksoy, projenin Bucak ve Gölhisar ilçelerinde de sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Gençlik Merkezinden Bez Çanta Projesi

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Kocasına ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına 24 yıl 9 ay hapisKocasına ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına 24 yıl 9 ay hapis
Ek fotoğraflar // İstanbul'da uyuşturucu operasyonuEk fotoğraflar // İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Ayakkabısında bulundu! Flaş karar

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Bakın hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

360 yıllık kalede sona gelindi

360 yıllık kalede sona gelindi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

14 Mart Tıp Bayramı'nın bilinmeyen kahramanlık hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.