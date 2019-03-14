Gençlik Merkezinden Bez Çanta Projesi

Burdur Gençlik Merkezi tarafından Bez Çanta Projesi hayata geçirildi. Merkezde üretilecek 2 bin bez çanta semt pazarında halka ücretsiz dağıtılacak.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Atllla Aksoy, poşet kullanımına dikkat çekmek ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bez torbaların dikimine başladıklarını söyledi. Burdur’da çevre bilincini geliştirmek ve ’naylon poşete hayır’ bilincini vatandaşa aşılamak istediklerini söyleyen Aksoy, "Yarının geleceği gençlerimize de el becerilerini kazandırmak maksadıyla merkezimizde başlattığımız kurslara aralıksız devam diyoruz. Burdurlu halkımızın bez çantaların kullanımı için salı pazarında bu diktiğimiz bez çantaları dağıtımı yapılarak kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gençlik merkezinde sadece bez torba dikimi değil kültürel faaliyetleri geliştirmek için de kurs açtıklarını sözlerine ekleyen Şube Müdürü Aksoy, projenin Bucak ve Gölhisar ilçelerinde de sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.



