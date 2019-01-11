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"Gençlik merkezlerimizi nicel ve niteliksel noktada çok daha yukarılara taşıyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Gaziantep Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri. Bu genç potansiyel bizler için önemli bir imkan ve sınav. Biz de bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmek için gençlik merkezlerimizi nicel ve niteliksel noktada çok daha yukarılara taşıyacağız, sayılarını artıracağız"

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gaziantep Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri. Bu genç potansiyel bizler için önemli bir imkan ve sınav. Biz de bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmek için gençlik merkezlerimizi nicel ve niteliksel noktada çok daha yukarılara taşıyacağız, sayılarını artıracağız." dedi.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gaziantep halkının ve yerel yöneticilerin Türkiye sevdalısı olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, yapacakları projelerle kenti daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerinin altyapılarını çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gaziantep Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri. Bu genç potansiyel bizler için önemli bir imkan ve sınav. Biz de bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmek için gençlik merkezlerimizi nicel ve niteliksel noktada çok daha yukarılara taşıyacağız, sayılarını artıracağız. Bu merkezlerdeki dersliklerin sayılarını, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde bölgesel, semt ve mahalle noktasında tesisler haline getireceğiz. Gaziantep'i çok yüksek noktalara taşıyacağız."

Gaziantep'ten yüzme şampiyonları çıkarmayı istediklerini dile getiren Kasapoğlu, havuz ve spor salonlarını artırarak, nitelikli, zihinsel donanıma sahip, dünyayla rekabet edebilen gençleri yetiştirme çabasında olduklarını sözlerine ekledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep Valilik ziayret

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