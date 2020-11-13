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Gençlik serumuyla yaşlanma etkilerini azaltın

13.11.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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Gençlik serumuyla yaşlanma etkilerini azaltın

Yaş ilerledikçe cilt parlaklığını ve canlılığını kaybetmeye başlıyor. Bunun temel nedeni olarak ise ciltte hyaluronik asit kaybı gösteriliyor. Deri altına uygulanan ve ciltte canlanma yaratan H100 gençlik serumunun etkilerini Uzm. Dr. Şafak Göktaş anlattı.

Özellikle 25'li yaşlardan sonra hyaluronik asit seviyesinde belirgin azalma saptanır. Bununla birlikte ciltte sarkmalar, kırışıklıklar ve nem kaybı meydana gelir. H100 gençlik serumu ile ciltte kaybolan hyaluronik asit, deri altına uygulanır. Sarkmalar toparlanır, lifting yani yüzde yukarı doğru bir ivme gözlemlenir. Cilt parlar ve ciltte canlanma meydana gelir. Bu serumun içeriğinde, hyaluronik asit dışında mannitol adı verilen bir madde daha vardır. Mannitolün en önemli etkisi su tutma özelliği ve kapasitesidir. Ciltteki parlak ve nemli görünümü oluşturan Mannitoldür. Hyaluronik asit ve Mannitolün beraber kullanımının etkili olduğunu gösteren bilimsel makaleler vardır.

Bu işlem, 20 yaşından büyük herkes için uygulanabilir. Herhangi bir yan etki olması beklenmez. İşlemden önce gençlik serumu uygulanacak bölge, krem ile uyuşturulur. H100 en sık olarak, yüz, boyun, dekolte, el, gıdı bölgelerine uygulanır. Gençlik serumu ile ciltte bebek teni görünümü oluşturmak hedeflenir. Diğer işlemlerden farkı, kalıcılık süresinin daha uzun olmasıdır. 2 ile 3 seans arası önerilir ve etkisi 6 ile 8 ay görülür. 6 ay sonrasında bu işlem tekrarlanarak kalıcılığın artması sağlanır. Bol su içerek bu işlem desteklenir ve cildin daha fazla su tutması sağlanır.

H100 UYGULANDIĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-H100 gençlik serumu sonrası 24 saat spor yapılmamalıdır.
-Aşırı sıcaktan kaçınılmalıdır.
-24 saat sauna ve hamam kullanımından kaçınılmalıdır.
-Doğrudan güneşe maruz kalınmamalıdır.
-Bölgeye sert masaj yapılmamalıdır.

H100'ÜN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

İşlem sırasında kızarıklık, morluk ve şişlik beklenebilen yan etkilerdir. Bunlar dışında yan etki beklenmez. Oluşan kızarıklık ve morluklar, soğuk kompres uygulanarak hafifletilebilir. Uzun süre ciltte kızarma ve morarma beklenmez. Kısa süre sonra bu etkiler yok olacaktır.

Uzm. Dr. Şafak Göktaş
www.safakgoktas.com
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