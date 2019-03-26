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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Turgutlu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 02:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş Turgutlu'da

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Baydaş, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ardından da Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

Daha sonra Cumhur İttifakı'nın İbrahimci Parkı'ndaki miting meydanına gelen Baydaş, burada yaptığı konuşmada, dünyanın neredeyse tüm güçlerinin bir araya gelerek Türkiye'yi ekonomik yönden kıskaca almaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sırt sırta vererek güç birlikteliği oluşturduklarını belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'ye nereden ve kimlerin saldırdığı açıkça net ve ortada. Bunun için bizlerin saflarımızı sık tutması ve araya nifak sokmaması gerekiyor. Bugün buradaki bu kalabalık gösteriyor ki Cumhur İttifakı Manisa'da, Turgutlu'da bu işi bitirmiş. 31 Mart gecesi Manisa'da zafer kutlaması yapılmış olacak."

Baydaş konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile cep telefonuyla görüntülü bağlandı kurdu.

Alanda bulunanlara seslenen Kasapoğlu yerel seçime çok az zaman kaldığını, seçim sonrası teşekkür ziyaretine geleceğini söyledi.

Turhan ise Cumhur İttifakı'nın tüm Türkiye'de ve Manisa'da zafer elde inandığını dile getirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu

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