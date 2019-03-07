Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Kapalı ve açık spor salonlarıyla gençlerin daha çok spor yapmasına imkan sağlayacak alanları gençlik merkezlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Kars'tan kara yoluyla Iğdır'a geçen Ersöz, Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ünlü, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan ve Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit ile geçen gün açılışı yapılan Millet Kıraathanesi'ni gezen Ersöz, burada kitap okuyan gençlerle sohbet etti.

Daha sonra Iğdır Kredi Yurtlar Kurumunu ziyaret eden Ersöz, buradan da Iğdır Gençlik Merkezine geçerek gençlerle bir araya geldi.

Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak "Spor Türkiye Projesi" kapsamında herkesin spor yapmasını amaçladıklarını belirterek, "Gençlik merkezlerimizi toplumu tamamen kucaklayan bir yapıda dizayn etmeyi amaçlıyoruz. Iğdır Gençlik Merkezimiz de oldukça başarılı. Kapalı ve açık spor salonlarıyla gençlerin daha çok spor yapmasına imkan sağlayacak alanları gençlik merkezlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.