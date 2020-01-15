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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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15.01.2020 18:08 |
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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