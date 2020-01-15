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  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti


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