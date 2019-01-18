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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Almanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için önemli bir imkan olduğunu görüyorum, düşünüyorum"

KÖLN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için önemli bir imkan olduğunu görüyorum, düşünüyorum." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsünde, Türk üniversiteli öğrencilerin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun organize ettiği programa katılan Bakan Kasapoğlu, spor kulübü temsilcileri ve sporcularla buluştu.

Kasapoğlu burada gençlere hitaben, "Sizler, Türkiye'de her daim yanımızda değilseniz de gönlümüzdesiniz, aklımızdasınız. Bu anlamda fiziksel bir ayrılık olsa da gönüllerimiz bir arada. Bugün de fiziksel olarak burada olmamızın bir heyecanı var." diye konuştu.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yapılanmaya girdiklerini belirterek, "Ülkemiz yeni bir yönetim sistemiyle, yeni bir yönetim anlayışıyla devam ediyor. Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için önemli bir imkan olduğunu görüyorum, düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Buradaki gençlerin gerek burayla gerekse Türkiye ile ilgili düşünce ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bizler bugün bu makamlardayız, yarın sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin katkıları gerçekten ülkemizin geleceği, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları adına çok önemli." diye konuştu.

Gençlerin Bakan Kasapoğlu'na sorular yönelttiği toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Almanya'da

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya'da
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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