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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız."


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