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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(EURO 2024 adaylığı) Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(EURO 2024 adaylığı) Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu

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