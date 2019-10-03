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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Karadağlı iş adamları, sporcular, Türkiye mezunları ve İslam Birliği yetkilileri ile bir araya geldi

PODGORİCA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'daki temasları kapsamında, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Karadağlı iş adamları, sporcular, Türkiye mezunları ve İslam Birliği yetkilileri ile görüştü.

Başkent Podgorica'daki bir otelde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen toplantıda, Kasapoğlu, Karadağ'da yaşayan Türklerin de sorunlarını dinledi.

Burada yatırımları bulunan Türk vatandaşları, çocuklarının eğitimleri için Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından okul açılması talebinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu da Maarif okullarının Karadağ'da açılması için yasal prosedürlerin sürdüğünü dile getirdi.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler hakkında da Karadağ Türkiye Mezunları Derneği (MASAT) temsilcilerinden bilgi alan Kasapoğlu, bakanlık olarak mezunların faaliyetlerini desteklemeye ve olası sorunlarını çözmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, bu buluşmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Gerek geçmişe dayalı atalarımızın tesis ettiği ilişkilerimizi yarınlara taşımak adına, gerekse iş birliklerini daha verimli kılma adına çok önemli görev ve sorumluluklarımız var." dedi.

- Karadağlı gençlere Türkiye daveti

İki ülke gençlerinin önemli bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "İnşallah gençlerimizi de bu bilinçle, bu sorumluluk duygusuyla yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Türkiye'deki spor tesisleşmesine dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm spor altyapısının da her daim Karadağlı gençlerin hizmetinde olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin akdedilen anlaşmalardan öte olduğuna inandığını söyleyen Kasapoğlu, "Kalplerimizin birlikte çarpması, yüreklerimizin beraberliği çerçevesinde çok daha güçlü yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz." diye konuştu.

Toplantının sonunda Kasapoğlu, bir süre Galatasaray Spor Kulübünün kurucu listesinde yer alan Karadağlı Milo ve Pavle Bakiç kardeşlerin hayattaki akrabalarından Bojan Bakiç ile sohbet etti.

Toplantıya Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın yanı sıra Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Genci Nimanbegu ile Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaçi de katıldı.

Kasapoğlu, bu akşam ayrıca Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

- Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Karadağlı iş adamları, sporcular, Türkiye mezunları ve İslam Birliği yetkilileri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Karadağ'da
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Karadağ Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye yee

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