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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretler ve aday tanıtım toplantısına katılmak üzere geldiği memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Uşak'taki programının ardından ilçe girişinde hemşehrileri tarafından karşılanan Kasapoğlu'na Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular tarafından çiçek verildi.

Bakan Kasapoğlu, protokol üyeleri ve partililerle selamlaştıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri tarafından verilen mini konseri dinledi.

İlim Yayma Cemiyeti Kula Şubesi'nin Bilgelik Atölyesi Projesi Merkezi'nin açılış kurdelesini de kesen Kasapoğlu, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

Bir kahvehaneye girerek hemşehrileriyle çay içip sohbet eden, öğrencilerle fotoğraf çektiren, ikram edilen ekşi mayalı Kula ekmeği ve Kula leblebisinin tadına bakan Kasapoğlu, buradan 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçerek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

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