Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat post-modern darbesinin 22. yılını geride bıraktıklarını anımsatarak, "O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler." dedi.

Kula Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katılan Kasapoğlu, hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminden bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini belirterek, aynı duruşu 31 Mart seçimlerinde de göreceklerini, çünkü Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini dile getirdi.

Dün 22. yılında 28 Şubat post-modern darbesini bir kez daha hatırladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlamasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler."