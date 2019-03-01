HABER

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(28 Şubat) O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler"

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat post-modern darbesinin 22. yılını geride bıraktıklarını anımsatarak, "O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler." dedi.

Kula Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısına katılan Kasapoğlu, hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kulalıların milli mücadele döneminden bu yana her zaman Türkiye'nin menfaati için milli bir duruş sergilediğini belirterek, aynı duruşu 31 Mart seçimlerinde de göreceklerini, çünkü Kulalıların bunu en son 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ispat ettiğini dile getirdi.

Dün 22. yılında 28 Şubat post-modern darbesini bir kez daha hatırladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1994'te belediye başkanlığı yolculuğunda maalesef okuduğu bir şiiri bahane ederek görev süresini tamamlamasına müsaade etmediler. O süreçte tankları Sincan'da yürütüp, 'balans ayarı veriyoruz' dediler. Aradan zaman geçti ve bu millet esas ayarı onlara verdi. Şimdi onlar bu milletin özgür iradesiyle tarihe gömüldüler. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin iradesiyle tarihe tekrar gömülecekler."

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Ne AK Parti'nin ne de MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı. Ama ülkemizin istikrarı ve istikbali için bir araya geldik. Cumhur İttifakı bu seçimlerde başarılı olmak zorundadır, çünkü aksi takdirde terör örgütleri pusudadır. Ayrıca CHP, İYİ Parti ve HDP ittifak yapmaktadır. Bu da ülkemizin bekasına zarar verecek bir tutumdur." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise 30 yıldır aktif siyasetin içinde yer aldığını ve kenti en uzak köylerine kadar bildiğini, AK Parti'den önce Manisa'nın ilçelerinde ve köylerinde hizmetin olmadığını ancak AK Parti ile bu durumun değiştiğini, Manisalıların refah seviyesini yükselttiklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun da seçimlerin ilçesine, Manisa'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Tosun, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışının doğduğuna dikkati çekerek, "İyi niyetli, tertemiz hedefle yola çıkan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu seçimlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşasını başlatacaklar." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Çamlıca Camii'ndeki ışık testleri görsel şölen oluşturduÇamlıca Camii'ndeki ışık testleri görsel şölen oluşturdu
Aranan FETÖ şüphelisi sahte ehliyetle yakalandıAranan FETÖ şüphelisi sahte ehliyetle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa Mehmet Muharrem Kasapoğlu MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.