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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muğla'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmaris ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup esnaf ve sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunup, spor tesislerinde inceleme yaptı.

Kasapoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ile Siteler ve Tepe mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kafelerde oturanlarla selamlaşan Kasapoğlu, bir süre sohbet etti.

Marmaris Tenis Akademisi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, aralarında milli tenisçilerin de bulunduğu sporcularla konuştu. Akademideki çocukları Ankara'ya davet eden Kasapoğlu, ayrıca küçük sporculara milli takım forması gönderme sözü verdi.

Ziyaretin ardından bazı spor alanlarında da incelemede bulunan Kasapoğlu, ardından Marmaris Yat Limanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın seçim tırını inceleyen Kasapoğlu, aracın direksiyonuna geçti.

Kasapoğlu'na programında AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanı Osman Ülgen de eşlik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Marmaris Muğla Serkan Yazıcı

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