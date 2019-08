Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Taksim Meydanı'nda taraftarlarla buluştu

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanının, kendisine Türkiye'deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını söylediğini ifade ederek " O manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımız o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en grift organizasyonlarını en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat etti" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finaline saatler kala Taksim Meydanı'nda İngiliz ve Türk taraftarlarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, büyük finalde Liverpool'u destekleyen Türk ve yabancı taraftarlarla ayak üstü sohbet etti. Vatandaş ve taraftarların isteklerini kırmayan Bakan, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

"İSTANBUL DA, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR"

Taksim Meydanı'ndaki incelemelerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamada şunları söyledi:

"Medeniyetlerin buluşması, birleşme noktası, kıtaları buluşturan şehir İstanbul'dayız. İstanbul kendine yakışan şekilde ev sahipliğini icra ediyor. Ülkemiz son 17 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, spora ve sporcuya verdiği önemle, stratejik anlayışla, vizyonla çok önemli bir noktaya geldi. Tüm spor tesislerimizle, futbolundan basketboluna kadar, salon sporlarından, kort sporlarına pek çok alanda hamdolsun havuzlarımızla kayak tesislerimizle dünyanın en güzel tesislerine sahip ülkeyiz. Statlarımız da bu anlamda çok değerli, çok kaliteli. UEFA Başkanının bana söylediğini söylüyorum. Türkiye'deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını kendisi bana söyledi. O manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımız o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en grift organizasyonlarını en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat etti. İnşallah onlardan bir tanesini bugün saat 10.00'da Liverpool ve Chelsea arasındaki müsabakada hep birlikte izleyeceğiz. Önemli olan tabii ki birleştirici ruhu. Dünyanın dört bir tarafından gelen taraftarlar var, sporseverler var. İstanbul da, her zaman olduğu gibi insanları birleştiriyor. Bu anlamda da, centilmence fakat rekabetin en güzel şekliyle seyir zevkine uygun bir şekilde maçı izlemeyi ümit ediyoruz. Neticede dostluğun ve kardeşliğin kazanmasını istiyoruz. Her iki takımada başarılar diliyorum."