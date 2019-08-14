Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Taksim Meydanı'nda taraftarlarla buluştu

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanının, kendisine Türkiye'deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını söylediğini ifade ederek " O manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımız o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en grift organizasyonlarını en güzel şekilde yapabileceğimizi ispat etti" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finaline saatler kala Taksim Meydanı'nda İngiliz ve Türk taraftarlarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, büyük finalde Liverpool'u destekleyen Türk ve yabancı taraftarlarla ayak üstü sohbet etti. Vatandaş ve taraftarların isteklerini kırmayan Bakan, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

"İSTANBUL DA, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR"

Taksim Meydanı'ndaki incelemelerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamada şunları söyledi: