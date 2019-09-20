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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Bu festival milli ve yerli teknoloji noktasında geldiğimiz seviyeyi ortaya koyması açısından bize ayrı bir heyecan veriyor. Gerek Bakanlığımızın standı gerek diğer stantlardaki ürünlere baktığımızda hakikaten ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu görüyoruz" - "Donanımlı gençler yetiştirmek için gerek teknoloji gerek diğer alanlarda imkanları seferber edeceğiz. Üniversitelerde kulübü olan gençlerimiz inovasyon noktasındaki çalışmalarında bizden proje desteği alıyorlar. Bu yıl da onları artırarak devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST'in milli ve yerli teknoloji noktasında gelinen seviyeyi ortaya koyması açısından kendilerine heyecan verdiğini belirterek, "Gerek Bakanlığımızın standı gerek diğer stantlardaki ürünlere baktığımızda hakikaten ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu görüyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te Gençlik ve Spor Bakanlığı çadırını ziyaret etti.

Burada gençlerle sohbet eden ve gençlik merkezlerince geliştirilen ürünleri inceleyerek bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi. Kasapoğlu ayrıca, çadırda yer alan uçak simülasyonunda uçuş deneyimi yaşadı.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknolojinin gençler için önemli olduğunu fakat gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten olma yolunda çok güzel bir irade ortaya koyduğu ifade etti.

TEKNOFEST'in yaşattığı mutluluğun bu anlamda çok önemli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, festivale katılarak heyecanlarıyla kendilerine güç veren gençlere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin zeki ve akıllı olduğunu belirterek, "Gençlerimiz yarının Türkiye'sinde söz sahibi olacak. Ürünleri, fikirleri ve emekleriyle her şeyin en güzelini ortaya koyacaklar. Bu festival milli ve yerli teknoloji noktasında geldiğimiz seviyeyi ortaya koyması açısından bize ayrı bir heyecan veriyor. Gerek Bakanlığımızın standı gerek diğer stantlardaki ürünlere baktığımızda hakikaten ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu görüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- "Gençlerimize çok güzel imkanlar sunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini burada en güzel şekilde hissettiklerini ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın tüm imkanlarının her zaman gençlerimizin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Spordan sanata ve teknolojiye kadar pek çok alanda gençlerimize çok güzel imkanlar sunuyoruz. Teknoloji, kodlama ve inovasyon alanında gençlik merkezlerimizdeki gelinen noktayı hep birlikte burada gözlemliyoruz. Bakanlığımız gençlerin bakanlığı. Gençlerimizden Bakanlığımızı çok daha yakından takip etmelerini istirham ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerindeki dene-yap atölyelerinde gençlerin çok daha güçlü ve donanımlı olmaları adına her türlü imkanı bugüne kadar sağladıkları gibi bundan sonra da sağlayacaklarını vurguladı.

Hep birlikte güçlü geleceğe doğru omuz omuza yürüyeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Teknoloji anlamında sadece tüketen değil, üreten olma noktasında ve her türlü bağımlılığa karşı dikkatli olmaları noktasında gençlere mesajımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.

- "Bilim temalı gençlik kamplarımız olacak"

Bakan Kasapoğlu, gençliğe yönelik projelerine ilişkin şunları aktardı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 'bilim' temalı gençlik kamplarımız olacak. Bunun yanında gençlik merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz teknolojik eğitimler ve çalışmaların yanı sıra yine daha yoğun programlarımız olacak. Yurtlarımızda 700 bin üniversite öğrencisini misafir ediyoruz. Donanımlı gençler yetiştirmek için gerek teknoloji gerek diğer alanlarda imkanları seferber edeceğiz. Üniversitelerde kulübü olan gençlerimiz inovasyon noktasındaki çalışmalarında bizden proje desteği alıyorlar. Bu yıl da onları artırarak devam edeceğiz. Bunu müjdelemek istiyorum."

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı çadırında katılımcılar, Formula Student aracı, model uçaklar ve renk körleri için geliştirilen akıllı bileklik başta olmak üzere birçok cihazı incelerken, robotlarla futbol maçı oynanan Robolig sisteminde oyun oynadı.

Ziyaretçiler çadırda, uçak simülasyonunu kullanırken, sanal gerçeklik gözlüğüyle çeşitli görseller izleme imkanı buldu. Müzik eşliğinde eğlenen gençler, "Gençkiosk" ile bilgi yarışmasına katıldı.

Bu arada, ilk 3 günde 416 bin kişinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul, dördüncü günde de yağmura rağmen gün boyunca misafirlerini ağırladı. Kapalı alanda yapılan yarışmalarda katılımcıların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele sürdürdüğü festivalde, yağmur sebebiyle uçuş gösterileri ve Mustafa Sandal konseri ile açık alanda düzenlenen bazı etkinlikler yapılamadı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TEKNOFEST

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