Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ümraniye’de yüzme havuzunun açılışını yaptı

Ümraniye Belediyesi kapalı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizin her tarafı denizlerle çevrili. Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz” dedi. Açılış töreninde gösteri yapan genç judocuların Türk bayrağı açarak asker selamı vermesi ise duygusal anlar yaşattı.

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı sokakta bulunan Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda Ümraniyeli katıldı.

Genç judoculardan Mehmetçiğe destek

Açılış programı judo ekibinin gösterisiyle başladı. Gösterinin sonunda genç judocular Türk bayrağı açarak ‘Mehmetçiğe selam olsun’ yazılı pankartla asker selamı verdi. Bu sırada izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Halk oyunu ve slayt gösterisinin ardından konuşmalara geçildi.

“Gençler, dünyanın umudu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler bizim her şeyimiz. Sadece yarınlarımız değil bugünlerimiz ve sadece bu ülkenin değil dünyanın umudu. O yüzden onların yarınlara hazırlanması için bu ve benzeri tesisler çok önemli. Hamd olsun ki gerek belediyelerimizde gerek hükümetimizin tüm kurumlarıyla gençlerimiz için, yarınlarımız için el birliğiyle var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Bursa’da Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan devasa bir tesisi hizmete açtık. Dün Tekirdağ’daydık. Bugün de Ümraniyemizde güzel bir tesisi pek çok branşta hizmet verebilecek kapasitede olan bir tesisi hizmete açıyoruz. Bir yandan şer odaklarıyla uğraşırken diğer yandan da milletimize, memleketimize hizmet yolunda hiçbir ara vermeksizin el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.