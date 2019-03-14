Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da gençlerle buluştu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.

Kasapoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosundaki programının ardından esnafı ziyaret etti.

Caddede vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra İpekyolu ilçesindeki Kültür Sokak'ta gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin "Samanyolu" şarkısıyla karşıladığı Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle bir süre görüştükten sonra, İpekyolu Gençlik Merkezinde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, fotoğrafçısı Ahmet İzgi'nin Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret ederek, aile bireyleriyle görüştü.

