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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: ”Kadın odaklı spor stratejisi geliştiriyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ”Kadın odaklı spor stratejisi geliştiriyoruz” dedi.Kasapoğlu, Çorlu Sporcu Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirmek üzere ilçeye geldi.Açılışı yapılacak tesis önünde düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz ülkemiz son 18 yılda her alanda eğitimden ulaştırmaya sanayiden tarıma sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ”Kadın odaklı spor stratejisi geliştiriyoruz” dedi.
Kasapoğlu, Çorlu Sporcu Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirmek üzere ilçeye geldi.
Açılışı yapılacak tesis önünde düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz ülkemiz son 18 yılda her alanda eğitimden ulaştırmaya sanayiden tarıma sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesini Çorlu’daki sporcu fabrikasını sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Şunu onurla gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrim, bu kadar kısa bir sürede, bu kadar ciddi bir tesisleşmenin dünyada ikinci bir örneği yok. Stadyumlardan salonlara kadar, salonlardan havuzlara, kortlara kadar açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasa bir tesisleşmeyi gerçekleştirdik” dedi.
Açılan bu tesisle birlikte diğer spor tesislerinin de çocukların ve gençlerin özellikle de kadınların hizmetinde olacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Kadınlarımız çok önemli çünkü kadın odaklı bir spor stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş olarak bir anne olarak bir abla olarak bir birey olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğünde herkesin spor yaptığı günlük yaşamında mutlaka bir parça, bir zaman diliminde hiçbir bahanenin altına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum olmak istiyoruz. Bu noktada eğitim camiamız bizler için önemli. Okullarımıza kazandırdığımız spor tesislerimizi lütfen daha verimli kullanalım. Genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz demeden biz tüm toplumumuza spora erişimini kolaylaştırma adına, sağlama adına her türlü imkanı ortaya koyacağımızın taahhüdünü veriyoruz. Garantisini veriyoruz. Sizler de bu konuda takipçi olun, ısrarcı olun gerekli tıkanıkları hep birlikte aşalım” diye konuştu.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol üyeleri ile milletvekilleri ve sporcular ile vatandaşların da katıldığı açılış töreninde Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.
Daha sonra bir süre tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ İl Danışma Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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