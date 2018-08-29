HABER

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırıkkale'deki 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen 'Şampiyonların izinde' programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırıkkale'deki 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen 'Şampiyonların izinde' programında gençlerle bir araya geldi.
Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile birlikte Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu Kırıkkale İl Müdürü Haluk Karahan ve öğrenciler katıldı. Programda hitap eden Yerlikaya, "Şiddeti yenmenin tek yolu eğitimdir. Birbirimizi eğiteceğiz, anlayışla karşılayacağız. Sporun sevgi, barış, kardeşlik olduğunu asla unutmayacağız. Hangi dil, din olursa olsun herkesin uzlaşabileceği tek çatı altında birleşebildiği en güçlü yer spordur. Biz bunu kullanacağız. Terörü de bu şekilde yeneceğiz. Birliktelikle sporla kardeşlikle gençlik merkezlerimizle hep birlikte yeneceğiz. Geniş tabanda güzel hizmetler yapacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.
Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da Hamza Yerlikaya'nın bakan yardımcılığı dışında, sporda marka isim olduğunu belirterek, "Uluslararası platformlarda kazandığı ödülleri ile çok büyük bir gurur duyduk. Daha önemlisi, gençlerimize sadece güreşte değil; bütün spor alanlarında örnek kişiliğiyle ahlakıyla sporculuk azmiyle disipliniyle ve tecrübesiyle güç verecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştuGençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştuGençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştuGençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştu

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Ünye'de selde yıkılan köprünün yenisi için çalışmalar başladıÜnye'de selde yıkılan köprünün yenisi için çalışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!

Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.