Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, Kırıkkale'de gençlerle buluştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırıkkale'deki 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen 'Şampiyonların izinde' programında gençlerle bir araya geldi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya ile birlikte Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu Kırıkkale İl Müdürü Haluk Karahan ve öğrenciler katıldı. Programda hitap eden Yerlikaya, "Şiddeti yenmenin tek yolu eğitimdir. Birbirimizi eğiteceğiz, anlayışla karşılayacağız. Sporun sevgi, barış, kardeşlik olduğunu asla unutmayacağız. Hangi dil, din olursa olsun herkesin uzlaşabileceği tek çatı altında birleşebildiği en güçlü yer spordur. Biz bunu kullanacağız. Terörü de bu şekilde yeneceğiz. Birliktelikle sporla kardeşlikle gençlik merkezlerimizle hep birlikte yeneceğiz. Geniş tabanda güzel hizmetler yapacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da Hamza Yerlikaya'nın bakan yardımcılığı dışında, sporda marka isim olduğunu belirterek, "Uluslararası platformlarda kazandığı ödülleri ile çok büyük bir gurur duyduk. Daha önemlisi, gençlerimize sadece güreşte değil; bütün spor alanlarında örnek kişiliğiyle ahlakıyla sporculuk azmiyle disipliniyle ve tecrübesiyle güç verecektir" dedi.