Gençlik ve Spor Bakanlığı “30 Altı 30” programına ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel bir dergi işbirliği ile Türkiye’de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan “30 Altı 30”da yer almasını amaçlayan programa ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “30 altı 30 ödül töreniyle, bulunduğu sektörde ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak düzenlenen programın paydaşı olmaktan çok büyük heyecan duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Bu önemli etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanı bizler için her zaman çok büyük bir motivasyon kaynağı. Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde gençlerimizin gücünü, potansiyelini ve zenginliğini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 altı 30 ödül töreniyle, bulunduğu sektörde ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Üstelik seçilen gençlerimizin 30 altı 30 listelerinin 9 binden fazla mezunuyla aynı kulübe dahil olacak olması da ayrı bir heyecan kaynağı. Bu saygın kulübün, ülkemizdeki ilk 30 mezunundan biri olmaları da ayrı bir imtihan ayrı bir ayrıcalık. Biz siz değerli gençlerimizde apayrı bir heyecan apayrı bir gurur duyuyoruz. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin” diye konuştu.