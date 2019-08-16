Gençlik ve Spor Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, farkındalık oluşturulması için etkin rol üstleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mücadele kapsamında 5 milyonun üzerinde kişiye "farkındalık" eğitimi verilirken, 237 projeye de 19 milyon lira destek sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına verdiği maddi destekle, gençleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konusunda da aktif rol alıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanarak yürürlüğe giren "2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, koruyucu önleyici hizmetler" doğrultusunda eğiticilerin eğitimi, farkındalık eğitimleri, toplantı ve çalıştaylar, tematik kamplar, projeler ve proje destekleri alanlarında faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) bağımlılıkla mücadele konusunda, alanında uzman akademisyenler, Yeşilay, emniyet müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde seminerler, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılıyor.