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Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, katıldığı Özel Çocuklar Şenliği’nde, "Bakanlığımızın bütün tesislerini sizler için gözden geçiriyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, katıldığı Özel Çocuklar Şenliği’nde, "Bakanlığımızın bütün tesislerini sizler için gözden geçiriyoruz. Hem tesislerimizle hem bundan sonra düzenleyeceğimiz programlarla sizlerle daha sık beraber olacağız" dedi.
Ankara’da Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altındağ Spor Salonu’nda düzenlenen Özel Çocuklar Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çok sayıda özel çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı şenlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Bugün Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenledikleri bu güzel şenlikte sizlerle beraber olmanın mutluluğunu paylaşıyorum. Biz sizlerin varlığı ile bizlerle birlikte olmanızla daha mutlu oluyoruz. Sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünkü şenlik sizlerin şenliği ama biz bu güzel şenliklerin devamlı olmasını istiyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, belediyelerimizle hem sizlere yönelik tesislerin sayısını arttıracağız. Bakanlığımızın bütün tesislerini ise sizler için gözden geçiriyoruz. Hem tesislerimizle hem bundan sonra düzenleyeceğimiz programlarla sizlerle daha sık beraber olacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Özel çocuklarımız bizler için çok önemli, çok değerli. Onların daha rahat etmesi, aileleri ile birlikte mutlu olması bizler için önemlilik arz ediyor. Bu şenliğin olmasının en önemli aktörü siz değerli çocuklarımızı gönülden kucaklıyorum” dedi.
Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu çocuklarla tek tek ilgilenerek, fotoğraf çekildi. Program daha sonra özel eğitim okullarının hazırladıkları gösteriler ile devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor

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