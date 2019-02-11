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Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 06:31 | Son Güncelleme

İl ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 278'i engelli 146'sı eski hükümlü olmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek - Başvurular bugünden itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek.

Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Bugün başlayan başvurular 15 Şubat'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Daha sonra İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da izleyebilecek.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek.

Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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