Gençlik ve Spor Bakanlığından 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen 2019-I özel çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlendi. Gençlerin rekor düzeyde başvuru yaptığı projeler arasından gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarında 1001 projeye 17,5 milyon lira destek verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2019-I özel çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlendi. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen 1001 projeye 17,5 milyon lira destek sağlanacak. 9-30 Kasım tarihleri arasında alınan başvurulara gençler yoğun ilgi göstererek, geçen yıla göre 7 kat fazla başvuruda bulundu. Değerlendirme sonucunda gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarında sunulan 1001 projeye 17,5 milyon TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I özel çağrısının kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi. Kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 adet olmak üzere toplam 1001 projeye destek verildi. Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 adet projesine destek sağlandı. Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.

"15 Temmuz” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin” temalı projelere öncelik verildi

‘Kültür-sanat’ başlığı altında sunulan 15 Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklendi. Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı. ’Kültür sanat ve yenilikçi fikirler’ başlıklarında ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalı 153 proje teklifine onay verildi. 2019-I Özel Gençlik gruplarının projelerine 5 bin-20 bin TL, üniversite gençlik topluluklarının projelerine 5 bin-25 bin TL arası destek verilmesi onaylandı. Proje teklifi sunan gençler başvurularının sonucunu http://formlar.gsb.gov.tr/20191\_gpdpsonuc/ linkinden sorgulayabilecek.

“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon TL kaynak sağladıklarına işaret ederek, 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte özgüven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, “Program çerçevesinde gençlerimizin gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek verdik. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.



