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Gençlik ve Spor Bakanlığından “Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurduna ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdumuza ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Gençlik ve Spor Bakanlığımız, depremin hemen ardından harekete geçerek tüm birimleri ile seferber olmuş, deprem dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza spor salonlarının ve gençlik merkezlerinin kapılarını açmıştır.Yüzbinlerce gencimize ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlara da depremin hemen ardından ulaşılmış, yurt binaları yerinde kontrol edilmiştir.Siirt’te bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdumuzda bazı çatlakların oluşması üzerine derhal harekete geçilmiş, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde bina incelemeye alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurduna ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdumuza ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Gençlik ve Spor Bakanlığımız, depremin hemen ardından harekete geçerek tüm birimleri ile seferber olmuş, deprem dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza spor salonlarının ve gençlik merkezlerinin kapılarını açmıştır.
Yüzbinlerce gencimize ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlara da depremin hemen ardından ulaşılmış, yurt binaları yerinde kontrol edilmiştir.
Siirt’te bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdumuzda bazı çatlakların oluşması üzerine derhal harekete geçilmiş, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde bina incelemeye alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından binada kısmi sıva çatlakları oluştuğu, ancak binanın ana taşıyıcı sistemi olan betonarme kolon, kiriş ve perdelerde herhangi bir hasar bulunmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca Ankara’dan uzmanlardan oluşan bir heyet de Kız öğrenci yurdunda gerekli incelemeleri yapması üzerine görevlendirilmiştir.
Bu bilgiler ışığında gençlerimizin hasarlı bir binada kaldıkları iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, üniversiteli gençlerimize güvenli, huzurlu ve aile sıcaklığında bir yuva sunmaktır” denildi.

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