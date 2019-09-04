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Gençlik ve Spor Bakanlığından Şırnak'a 38 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Yatırım planı içinde gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yer alacak - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Şırnaklı gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak'a 38 milyon lirayı bulan yatırım yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yatırım planlaması içindeki tesisler olacak.

17 ilçe belediyesinde hizmete sunulacak yatırımların sözleşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalandı.

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı mali değeri 38 milyon lirayı bulan tesisler inşa edilecek.

- Bakan Kasapoğlu, ilçe belediyeleriyle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’taki 14 ilçenin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede Şırnak'a, gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar ele alındı.

Görüşmede, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahalarının Şırnak'a inşa edilmesi kararlaştırıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre 17 ilçeye, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediye başkanlıkları vasıtasıyla 3 gençlik merkezi, 6 olimpik yüzme havuzu, 1 amatör ve profesyonel maçların oynanabileceği nizami saha, 8 halı saha ve 24 adet çok amaçlı basketbol sahası inşa edilmesi planlanıyor.

- "Şırnak'a yapılacak hizmetler daha başlangıç"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şırnak'a yapılacak hizmetler daha başlangıç. Hizmetlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta çok güçlü bir gençlik potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Şırnaklı gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız." görüşlerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu, gençleri bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapacağımız yeni tesislerle gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde yararlanmasını sağlayacağız. Şırnaklı gençlerimiz, gençlik merkezlerinde sosyal aktivitelere katılacak, ücretsiz kurslarla eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. Sporu, sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüyoruz. 7 gün, 24 saat açık olacak yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahalarıyla çocuklarımıza spor sevgisi aşılayacağız. İnşallah çok kısa gelecekte Şırnak’ta hem takım, hem de bireysel anlamda çok başarılı sporcular yetişecek."

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