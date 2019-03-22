HABER

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Futbol Altyapı Gelişim Projesi’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen ’13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi’ 3 ilde yapılan maçlarla başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesini hayata geçirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlediği 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası bugün Ankara, Adana ve Antalya’da oynanan maçlarla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen ’13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi’ 3 ilde yapılan maçlarla başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesini hayata geçirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlediği 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası bugün Ankara, Adana ve Antalya’da oynanan maçlarla başladı. Alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek Futbol Altyapı Gelişim Projesi’ne dahil edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasının amaçlandığı turnuvanın birinci kademe birinci devre maçları, 22-24 Mart’ta tarihlerinde oynanacak.
1. kademe maçları 12 ilden (Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon) 12 takımın katılımıyla 4’er takımlı 3 grupta, 4 devreli lig usulüne göre düzenlenecek.
13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası’nın Ankara etabı ise Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda Ankara Gençlik Spor ve Trabzon Gençlik Spor arasında yapılan açılış maçıyla başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya yaptı.

“Turnuvamızın amacı genç yetenekleri keşfederek onları kulüplerimizin emrine vermek”
Kocakaya, bakanlık olarak amaçlarının sporda altyapıyı geliştirmek olduğunu belirterek, “Futbol Federasyonu ayrı bir kuruluş ve futbolla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Futbol kulüpleri de ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bakanlık olarak Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte 13 Yaş Altı çocuklar arasında 12 ilde futbol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvamızın amacı genç yetenekleri keşfederek, ortaya çıkararak onları kulüplerimizin emrine vermek. Kulüplere altyapı desteğinde bulunmak. Şu an 3 bölgede 4’er takımla başlıyoruz. Uzun vadede takım ve oyuncu sayısı artabilir” dedi.
Turnuvada mücadele eden genç yetenekler ise organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek, yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ettiler.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Medya Okulu İstanbul’da final yaptıMedya Okulu İstanbul’da final yaptı
Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyorBayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.