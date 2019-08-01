"Gençlikle ilgili yatırımlar katlanarak devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlikle ilgili yatırımlarının her geçen gün katlanarak devam edeceğini söyledi.

Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kepez ilçesi Duacı Mahallesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Kamptaki etkinlik alanlarında vakit geçiren, gençlerle sohbet eden bakanlar, Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını dağıttı.

Bakan Kasapoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen Kasapoğlu da etkinliğe katıldı.

- Kampların kapasite ve kontenjanları artırılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde var olan kampların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde tutmak hem de zihinsel ve bedensel faaliyetlerle geliştirmek olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Bakanımız Mustafa Varank bizi yalnız bırakmadı. Kendisiyle tematik ve bilim kampları ile ilgili konuştuk. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız iş birliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Her şeyden önemlisi gençlerimizin burada kurduğu dostluk köprüsü. Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar her gencimiz burada bir aradalar. Dostluklar, kardeşlikler kuruyorlar. Bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar. Tüm gençlerimizden, kamplara katılımları sürekli kılmalarını istiyorum. Kamplarımıza yoğun bir talep var. İş birlikleriyle kapasite ve kontenjanları artıracağız. Yılın her ayında farklı faaliyetlerle gençleri kamplarda bir araya getirmenin kararlılığındayız. İnşallah, ülkemizin mevcut yerlerindeki kampları da yine daha farklı bölgelere de taşıyarak bu çeşitliliği zenginleştireceğiz."