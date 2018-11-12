Genco Ecer: İrem Derici'ye aşık değildim

2.Sayfa programına adı İrem Derici ile anılan Genco Ecer konuk oldu.

Reklam ilişkisi sözlerine açıklık getiren Ecer, ‘Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık’ dedi.

İşte Genco Ecer’in açıklamalarından satır başları…

İrem’le yaşadığımız tabi ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem’e… Bizim ortak noktamız müzikti o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Bizim birlikteliğimiz de bir hafta sürdü. Ayrılmamızın belli başlı bir nedeni yok denedik olmadı.

Bilmiyorum o birini unutmak için mi yaptı ama bende öyle bir durum yoktu. Bizim en büyük yanlışımız daha yolun başında tanışma aşamasında ortaya çıkmamız oldu.

İREM İLE ARAMIZDA SORUN YOK

Bizim kameralara el ele çıkma fikrimiz İrem’indi. O daha hissettiklerini dolu dolu yaşan biri…

Ben kameralar karşısında İrem’in yanında çok yeni bir insanım, alışık değilim. Aramızda ufak bir pürüz vardı. Ben de instagram’dan takip etmeyi bıraktım. Benden birkaç gün sonra o da beni takipten çıkardı.