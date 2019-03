Genco Erkal, Ataşehirli tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL,(DHA) - ATAŞEHİR Belediyesi 10’uncu Tiyatro Festivali kapsamında, usta isim Genco Erkal’ı Ataşehirli tiyatroseverlerle buluşturdu. Sanatseverler, 60’ıncı sanat yılını kutlayan Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı ‘Merhaba’ adlı yeni müzikli oyunu izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Ataşehir Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Genco Erkal’ı ağırladı. Oyuna yoğun ilgi gösteren izleyiciler oyun sonunda, usta sanatçı Genco Erkal’ı ayakta alkışladı.

GENCO ERKAL’A ÖZEL TEŞEKKÜR HEDİYESİ

İlk kez 2018’in Eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Genco Erkal’ın ‘Benim yazarlarım’ dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Genco Erkal her iki bölümde de, edebiyat dünyasının bu beş büyük ustasından seçtiği eserleriyle izleyenleri müzikli bir yolculuğa çıkardı. Merhaba'da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirildi.

Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstlendi.

Oyun sonrası Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz tarafından, Genco Erkal’a Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi’ni anlatan özel bir kitap hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)