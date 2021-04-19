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Genco Erkal 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi

19.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Genco Erkal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Erkal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte geldi. İfadesini verdikten sonra adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Genco Erkal, 7 sosyal medya paylaşımı yüzünden ifadeye çağrıldığını belirterek, paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" diye bir şeyin söz konusu olmadığını savundu.

'BENİN İŞİMİN POLİTİK TİYATRO YAPMAK OLDUĞUNU ANLATTIM'

Açıklamasında ifadesine de değinen Erkal, "Benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi hem sahneden hem de sosyal medyadan açıkladığımı anlattım. 'Başkanlık sistemine karşıyım.' dedim. 'İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım.' dedim." şeklinde konuştu.

Bu arada CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve Gülizar Emecan da Genco Erkal'a destek vermek için adliyeye geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Genco Erkal
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