Genco Erkal: ‘‘Düzen Eleştirimi Dile Getirdim’’

Türk tiyatrosunun efsane aktörlerinden Genco Erkal, bugün 2016 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu üç sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen 83 yaşındaki tiyatrocu, hakimin hükmün geri bırakılması teklifini reddetti.

Erkal’ın ilk savunmasını dinleyen 16. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi duruşmayı 11 Mart tarihine erteledi.

Erkal: ‘‘Yargılandığım için üzgün değilim, suçlamalara karşı kendimi savunuyorum’’

Genco Erkal, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada davaya gösterilen ilgiye teşekkür etti ve daha ayrıntılı bir açıklama yapmak istemeyeceğini söyledi.

62 yıldır sahnelerde olan tiyatrocu, VOA Türkçe’nin ‘’12 Mart ve 12 Eylül süreçlerini yaşamış bir sanatçı olarak yaşadığınız durum nedeniyle üzgün müsünüz?’’ şeklindeki sorusuna, ‘‘Hiç üzgün değilim. Bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum. Burada kendimi savunuyorum. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bana yapılan suçlamaları açıkça savunabiliyor. Sadece suçlamalara cevabımı değil dünya görüşümü de bütün bu içinde yaşadığımız düzenin eleştirisini de dile getirebiliyorum. Bundan sonraki duruşmada daha da çok konuşacağım’’ yanıtını verdi.

VOA Türkçe’nin ‘‘Bu günlerden yarınlara ne kalacak?’’ sorusuna ise Erkal, ‘‘onu tarih bilir’’ cevabını verirken hemen yanında bulunan avukatı Turgut Kazan, ‘‘pislik ve mücadele’’ yorumunu yaptı.

CHP’li Tanrıkulu: ‘‘Genco Erkal gibi sanatçılarımız, demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi veriyorlar’’

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık ve partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte duruşmayı izleyen CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Erkal’ın görkemli bir savunma yaptığını ifade etti.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Tanrıkulu, ‘‘Keşke kaydı olsa ve bütün Türkiye bugünkü duruşmayı izlese. Gerçek bir Genco Erkal oyunudur. Ve inanılmaz bir savunma idi ben gerçekten çok etkilendim. Keşke cumhurbaşkanının bunu izleme olanağı olsa. Ve bu davada neler yaşandığını bilse. Ama öyle bir imkan yok tabii. Bütün bu davaları bir zenginleşme kaynağı vebaskı aracına dönüştürmüş durumda. Ama sonuçta Genco Erkal gibi sanatçılarımız burada gerçekten tarihe not düşecek şekilde demokrasi dersi ifade özgürlüğü dersi veriyorlar’’ dedi.

Genco Erkal hangi sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyor?

Erkal, ikisi 2016 biri 2020 yılından olan 3 twitter paylaşımı nedeniyle hazırlanan iddianame nedeniyle bugün yargılandı.

7 Haziran 2016’da yaptığı paylaşımda ‘‘Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu’’ ifadelerini kullanan tiyatro sanatçısı 16 Kasım 2016’da attığı tweette ise başkanlık sistemine karşı çıkarak ‘‘başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun’’ ifadelerini kullandı

16 Ağustos 2020’deki paylaşımında ise Ayder Yaylası’nın daha fazla imara açılmasını eleştirdi.

Erkal savunmasında neler dedi?

Dar salonda yapılan duruşmaya yeterli dinleyici alınmaması tartışma yaratınca yaklaşık yarım saat geç başlayan mahkemede Genco Erkal, savunmasında attığı tweetlerde bir hakaret unsuru olmadığını söyledi.

Erkal, ‘‘Dava açıldığına göre şimdi burada söz konusu tweetleri teker teker ele alıp savunacağım. Ayder Yaylası’ndan başlayalım. Bu iktidarın doğayla arası pek parlak olmamıştır. İnşaat ve beton aşkı her zaman doğa aleyhine çalışmıştır. Onlar için önemli olan pazarlanacak yeni rant alanları yaratmaktır. Cumhurbaşkanı da zaman zaman bizzat özeleştiri yaparak, örneğin İstanbul için şunları söylemiştir: ‘Biz bu şehre ihanet ettik. İstanbul’un kıymetini bilemedik. Bundan ben de sorumluyum’ Aynı şekilde Ayder Yaylası için de “Biz burayı kirlettik, rezil ettik” dediği halde yaylayı turizm merkezi ilan ederek kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış, imara açıp buranın doğal yayla olma vasfını kaybetmesine olanak sağlamıştır. İşte benim tweetim bu durumu eleştiriyor. “Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor” demek bir durum beyanı, bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret değil’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının uzun zamandır tartışma konusu olduğunu hatırlatan Erkal, kendisinin bu diplomayı görmek istediğini ironik bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

‘‘Dilerim ilk seçimde ucube başkanlık sisteminden kurtuluruz’’

Ayder Yaylası ile ilgili yaptığı paylaşımla ilgili de çobanlıkla ilgili ifadelerin hakaret olarak kabul edilemeyeceğini savundu:

‘‘Çobanlık meselesine gelince: Bir gün Cumhurbaşkanı şöyle dedi: ‘Çobanlık felsefesini anlamayan, insan yönetemez. Ben de bir çobanım.’ İşte bu konuşma son tweetime ilham kaynağı oldu. Kendisi çobanlığı gururla kabul edip savunduğuna göre burada hakaret söz konusu olamaz. O çobanlığı tercih edebilir ama ben sürüden biri olmayı kabul etmiyorum. Çağdaş bir toplum özgür bireylerden oluşur, halk koyun sürüsü olamaz. Türk usulü Başkanlık sistemi ülkemiz için felaket oldu bence. Benim asıl eleştirdiğim budur. Başkanlık sistemine başından beri kesinlikle karşıyım. Tüm yetkilerin tek kişide toplandığı bir sistemde halk huzur bulamaz. Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtulup yeniden parlamenter sisteme geçer, demokrasiyi yeni baştan inşa eder, huzur buluruz.’’

Son altı yıl içinde Cumhurbaşkanına hakaretten 38 bin dava açıldığını ve bunun bir dünya rekoru olduğunu belirten Genco Erkal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ‘nin Şorli kararıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ diye bir suç kabul etmediğini hatırlattı.

