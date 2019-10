Genco Erkal'ın "en büyük lüksü" her gün sahneye çıkmak

- "Dış güzellikleri ön plana çıkaran müthiş bir çevre kirliliği var"

Hayatta herkesin bir misyonu olduğunu, fakat insanların özellikle de gençlerin bir türlü bunu nasıl ortaya çıkaracağını bilemediklerini ifade eden Erkal, "Etrafımızda şu an dış güzellikleri ön plana çıkaran müthiş bir çevre kirliliği var. Oysa önemli olan kafanın içidir, oradaki zenginliktir. Gençlere de hayat biçimi olarak bu yönde yol göstermek isterim. Benim işim sadece yaptığım işle doyum sağlamak oldu. En büyük lüksüm her gün sahneye çıkmak, seyircilerimle buluşmak ve onları heyecanlandırmak oldu. Şu an 80’lerimdeyim. Ve yılın 160 gecesinde sahneye çıkıyorum. 4 ayrı oyunu oynuyorum. Bundan beş yıl evvel haftanın her günü 7 farklı oyunlar oynardım. Şu anda size saatlerce durmadan şiirler okuyabilir, oyunlardan replikler söyleyebilirim. Kafa çalışıyor bu çok önemli. Sağlıklı yaşamak için kafayı devamlı çalıştırmak zorundayız. Bu tecrübelerle zenginleşiyor insan. Bulmaca çözmek, problem çözmek gibi yollarla zihnimizi devamlı açık tutmak zorundayız." diye konuştu.