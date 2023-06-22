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'Genel af' iddiaları gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi: 'Böyle bir gündemimiz yok'

22.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 'genel af' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Dağ, "Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok" dedi. İşte Hamza Dağ'ın o açıklamaları...

'Genel af' iddiaları gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi: 'Böyle bir gündemimiz yok'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "29 Ekim 2023'te af gelebilir" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Hamza Dağ, gündemlerinde 'genel af' olmadığını belirtti.

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'BÖYLE BİR GÜNDEM YOK'

Dağ, "Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili de konuşan Dağ, "Bizim için mutluluk verici. Milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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genel af Hamza Dağ

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