HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı

18.02.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kovid-19 ve koronavirüs aşılarıyla alakalı sözleriyle sık sık gündeme geliyordu. Partinin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada Erbakan'ın açıklamaları nedeniyle partinin resmî Facebook sayfasının kapatıldığı duyuruldu.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı

Koronavirüs aşıları ve Kovid-19 ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sözleriyle tepki çekiyordu. Son olarak Yeniden Refah Partisinin resmî Facebook sayfasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişme, partinin resmî Twitter hesabından duyuruldu.

Sözleri tepki çekmişti! Erbakan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni açıklamaSözleri tepki çekmişti! Erbakan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni açıklama

"FACEBOOK SAYFAMIZ KAPATILDI"

Parti'den yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

thumbs_b_c_3f30f94a024b5b8c68b27c2a24ae71dc

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazırErbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstifa etti! "Açıklama yapmak istemiyorum"İstifa etti! "Açıklama yapmak istemiyorum"
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) facebook koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine...

Zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine...

İlginizi Çekebilir

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi...

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.