Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı

Koronavirüs aşıları ve Kovid-19 ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sözleriyle tepki çekiyordu. Son olarak Yeniden Refah Partisinin resmî Facebook sayfasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişme, partinin resmî Twitter hesabından duyuruldu.

"FACEBOOK SAYFAMIZ KAPATILDI"

Parti'den yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

Partimizin Resmi Facebook Sayfası Kapatıldı!



Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz!



Yeni Sayfamız ????????https://t.co/lct6m7CkTs pic.twitter.com/fn5ZyodLAQ — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 18, 2022



