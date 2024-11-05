Genel Başkan Hüseyin Baş'ı kızdıran haber: O ifadeyi görünce 'Kafanız mı iyi oğlum?' diyerek çıkıştı, sosyal medyada ses getirdi

Tarihçi Murat Bardakçı'nın Atatürk filmlerinde ağlayanlara yönelik çıkışı çok konuşulmuştu. Hüseyin Baş'ın gündeminde Bardakçı'nın bu sözleri vardı. Bardakçı'yı hedef alan Baş'ın konuşmasını haber yapan sitenin kullandığı ifade ise Baş tarafından hoş karşılanmadı.

BARDAKÇI'NIN TARTIŞILAN SÖZLERİ

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Murat Bardakçı, "Atatürk filmi seyredip salya-sümük ağladınız mı? Napolyon filmi izleyip ağlayan Fransız gördünüz mü? Çatlak derler adama" sözleriyle tartışmaların fitilini ateşlemişti.

BAŞ: "ARAŞTIRMAM YAKLAŞIK 30 SANİYEMİ ALDI"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da bu sözleri üzerinden Bardakçı'ya yüklendi ve konuşmasında şunları söyledi:

"Murat Bardakçı diye güya tarihçi bir adam var. Çıkmış diyor ki 'Atatürk için ağlamak akıl kârı değil.' Dedim ki 'Ben bunu biliyorum, bunda bir sorun var da hiç araştırmadım.' Yaklaşık 30 saniyemi aldı, dedim ki 'Bunun babası kim?'

"YÜZEYDE MİDEM BULANINCA DERİNE İNMEYELİM DEDİM"

Babası, Deniz Gezmişlerin asıldığı, şehit edildiği, Hüseyin İnanların asıldığı dönemde yabancı devlet ajanlığıyla suçlanmış, 17 yıl hapse çarptırılmış bir adam. Sonra o cezayı çekmemek için Almanya'ya kaçmış, 2004'te vefat ediyor. 1990'dan itibaren hayatının son 14 yılını Zaman gazetesinde köşe yazarak geçirmiş. Bu araştırma 30 saniye falan sürdü. Bir de derine insek... Zaten yüzeyde midem bulanınca derine inmeyelim dedim."

HABER SİTESİNDEKİ İFADE BAŞ'I KIZDIRDI

Hüseyin Baş'ın bu konuşmasını haberleştiren Odatv'nin kullandığı ifade Hüseyin Baş'ın tepkisini çekti.

Site, "Dünya tersine döndü" başlığını kullandığı haberinde Hüseyin Baş için "'İslamcı' lider" nitelemesinde bulundu.

VERDİĞİ TEPKİYLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Haberi gören Hüseyin Baş, kendisine "'İslamcı' lider" denmesine verdiği tepkiyle sosyal medyada ses getirdi.

Sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yanıt veren Hüseyin Baş, "İslamcı lider ne olm kafanız mı iyi?" çıkışıyla gündem oldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır