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Genel Başkan Yardımcısı istifa etmişti! Memleket Partisi'nde iki isme kesin ihraç istemi

11.02.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi'nde önemli gelişmeler oluyor. Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, Memleket Partisi'nden kesin ihraçları istendi. Daha önce Memleket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de istifa ettiğini duyurmuştu.

Genel Başkan Yardımcısı istifa etmişti! Memleket Partisi'nde iki isme kesin ihraç istemi

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Parti'den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

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MEHMET ALİ ÇELEBİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. (AA)

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Memleket Partisi

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