HABER

Genel Başkanlara Soruşturma Eylemlere Yasak

10.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatılırken, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki kayyum eylemleri de yasaklandı

Genel Başkanlara Soruşturma Eylemlere Yasak

Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatılırken, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki kayyum eylemleri de yasaklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı

İki eş genel başkan hakkında soruşturma başlatıldığı sıralarda, bir de yasak kararı geldi. Diyarbakır, Mardin ve Van'da 50 günü aşkın süredir devam eden kayyum protestoları da yasaklandı. Bugün her zamanki gibi eylem alanına gelen HDP’lilere izin verilmedi. Alana sokulmayan eylemcilere, eylemin yasaklandığı bildirildi. Eylemcilerle birlikte gazetecilerin de alana girmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine İl Binasına geçen HDP’liler, burada açıklama yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis, gruba müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Van’da eylem yapmalarına izin verilmeyen HDPliler de parti binasına döndü.

Bu arada Mardin’de de HDP’lilere yönelik bir operasyon vardı. Mardin kent merkeziyle Derik ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, Derik Belediye Eş Başkanı Şerif Kıran, Kızıltepe Belediye Meclis Üyeleri Hasip Özdemir ve Halil Yağan, Savur Belediye Meclis Üyesi Derya Akyol, Midyat Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Atuğ, HDP Mardin İl Yöneticisi Abidin Ünay ve Ayten Esmez, Şemsettin Duman ile Felemez Özgün gözaltına alındı.

Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekat hakkında yaptıkları paylaşımlar gerekçesiyle 21 kişinin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 21 kişi gözaltına alındı.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Özcan: ABD'den karışık sinyaller geliyorÖzcan: ABD'den karışık sinyaller geliyor
Maas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısıMaas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avusturya'da patlama

Avusturya'da patlama: Yaralılar var!

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Rusya'dan 'Barış Pınarı'yla ilgili yeni açıklama

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış

Sinagog saldırganı o anları sosyal medyadan canlı yayınlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.