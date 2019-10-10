Genel Başkanlara Soruşturma Eylemlere Yasak

Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatılırken, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki kayyum eylemleri de yasaklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı

İki eş genel başkan hakkında soruşturma başlatıldığı sıralarda, bir de yasak kararı geldi. Diyarbakır, Mardin ve Van'da 50 günü aşkın süredir devam eden kayyum protestoları da yasaklandı. Bugün her zamanki gibi eylem alanına gelen HDP’lilere izin verilmedi. Alana sokulmayan eylemcilere, eylemin yasaklandığı bildirildi. Eylemcilerle birlikte gazetecilerin de alana girmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine İl Binasına geçen HDP’liler, burada açıklama yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis, gruba müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.