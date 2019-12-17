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Genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu'na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "31 Mart ve 23 Haziran'ın mimarı, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu. Bu demokrasi mücadelesini, siyasi stratejiyi devam ettirmemiz gerekiyor Genel Başkanımızla birlikte" - "Önümüzdeki süreçte Genel Başkanımızla yürüyeceğiz" - "Birlik, beraberlik, uyum içinde kongrelerimizin geçmesi çok önemli"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP'nin kongre süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "31 Mart ve 23 Haziran'ın mimarı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bu demokrasi mücadelesini, siyasi stratejiyi devam ettirmemiz gerekiyor Genel Başkanımızla birlikte. Önümüzdeki süreçte Genel Başkanımızla yürüyeceğiz." dedi.

Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle delege seçimlerinin tamamlandığını, birçok mahallede son derece demokratik seçimlerin yapıldığını, iki-üç listeli yerlerin de olduğunu söyledi.

Bu tablonun ancak CHP'de yaşanabileceğini ifade eden Erkek, ilçe kongrelerinin başladığını anımsattı. Erkek, "İlçe kongrelerimiz, tek adaylı, iki, üç adaylı da olsa birlik beraberlik içinde son derece sevgi, saygı çerçevesinde geçiyor. Çünkü CHP iktidara yürüyor. CHP, topluma, kamuoyuna güven veriyor, ışık, umut, çözüm oldu. Herkes öyle görüyor. Kongrelerimiz çok güzel geçiyor. 27 Ocak itibarıyla ilçe kongrelerimiz tamamlanacak, şubatta il kongrelerimizi yapacak, sonra kurultay sürecimiz için yeni bir takvim yayınlayacağız." diye konuştu.

Kurultay tarihinin nisan sonu, mayıs ya da haziran aylarında olabileceğini belirten Erkek, buna partinin yetkili kurullarının karar vereceğini kaydetti.

Erkek, çok önemli bir kurultay gerçekleştireceklerini ifade ederek, kurultaydan sonra genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağına işaret etti. Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin sağ-sol değil demokrasi mücadelesi olduğunu dile getiren Erkek, "Türkiye bir tek adam rejimine savruldu. Yapmamız gereken merkezine demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü koyan herkesle beraber, tek adam rejimine dur demek. Demokrasiyi tesis etmemiz lazım ülkemizde. Referandumdan itibaren başlayan bu demokrasi mücadelesini kararlılıkla büyüterek sürdürmemiz lazım. Bu bilinçle kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Birlik, beraberlik, uyum içinde kongrelerimizin geçmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

-"Başarılı il başkanlarıyla devam etmeliyiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özellikle büyükşehirlerde tek adayla çıkılması yönünde bir telkinin olup olmadığı sorusuna Erkek, "Genel Başkanımız, büyük bir coşku içinde birlik, beraberlik içinde gerçekleşmesini istiyor. Kongrelerimiz tek adayla da olabilir ama adaylar da çıkarsa demokratik haklarıdır. Ama mümkün olduğunca ve uzlaşmayla, birlik, beraberlik içinde kongrelerimizi yapacağız. Başarılı il başkanlarımızla devam etmeliyiz. 25 yıl sonra İstanbul'u kazanmış bir il başkanı, başarılıdır değil mi?" karşılığını verdi.

Erkek, kurultayda Genel Başkan adayları çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise "Yaşayacağız, göreceğiz. Hem tabanda hem kamuoyunda hem örgütlerde hem milletvekili grubumuzda, PM grubumuzda, il başkanlarında, örgütlerde, ilçelerde 31 Mart ve 23 Haziran'ın mimarı, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu. Bu demokrasi mücadelesini, siyasi stratejiyi devam ettirmemiz gerekiyor Genel Başkanımızla birlikte. Bu konuda ciddi kararlılık var, tüm örgütlerimizde. Önümüzdeki süreçte Genel Başkanımızla yürüyeceğiz." diye yanıtladı.

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