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Genel Grev Fransa'da Hayatı Durma Noktasına Getirdi

05.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Fransa’da bugün genel grev ülke genelinde özellikle ulaşımı etkilerken eğitime de ara verilmesine neden oldu

Genel Grev Fransa'da Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Fransa’da bugün genel grev ülke genelinde özellikle ulaşımı etkilerken eğitime de ara verilmesine neden oldu. Fransa’da işçi sendikaları Cumhurbaşkanı Macron’dan yeni emeklilik yasasını geri çekmesini istedi ancak karşılık bulamayınca genel grev kararı aldı.

Sendikalar bugün ayrıca başkent Paris’te büyük bir yürüyüş yapacaklar. Polis, yürüyüşün yapılacağı güzergahtaki kafe ve mağazaların kapatılmasını istedi.

Genel grev dolayısıyla Paris metrosunun büyük bir kısmı hizmet vermeyecek. Ülke genelindeki tren seferlerininde de ciddi aksaklıklar söz konusu. Öte yandan şehirdeki hoteller grev nedeniyle çok sayıda rezervasyon iptaliyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Hava trafik kontrolörlerinin de greve destek vereceklerini açıklamalarından dolayı ülke genelinde pek çok uçuşun da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Greve öğretmenler sendikası, posta çalışanları ve pek çok sivil kurum çalışanı da destek veriyor ve katılıyorlar.

Paris Polis Şefi Didier Lallement, olası olaylara karşı 6 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Yürüyüş yapacakların, Şanzelize meydanı, parlamento binası, Başkanlık Sarayı ve Notre Dame Katedrali civarına yaklaşmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Bugün yapılan genelş grevin ülkede 1995 yılında yapılan genel grevden sonraki en geniş katılımlı iş bırakma eylemi olacağı ifade ediliyor.

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