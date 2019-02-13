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Genel Grev Nedeniyle Belçika'da Hayat Durdu

13.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ulusal grev nedeniyle Belçika’daki hemen hemen tüm havalimanlarındaki uçuşlar iptal oldu. Ülke genelindeki toplu taşıma hizmetlerinde ve limanlarda aksamalar söz konusu oluyor.

Genel Grev Nedeniyle Belçika'da Hayat Durdu

Ulusal grev nedeniyle Belçika’daki hemen hemen tüm havalimanlarındaki uçuşlar iptal oldu. Ülke genelindeki toplu taşıma hizmetlerinde ve limanlarda aksamalar söz konusu oluyor.

Belçika Hava Kontrol Birimi Skeyes, yeterli personel temin edilemediği gerekçesiyle 24 saat süreyle Belçika hava sahasını kapattığını duyurdu. Türk Hava Yolları da Belçika'ya yapılacak seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Ülkenin en büyük havalimanı olan Belçika Havalima’nında 591 yolcu ve kargo uçağı kalkış ve iniş yapamayacağı bu durumdan 60 bin civarında yolcunun etkileneceği belirtiliyor.

Belçika Havalimanı’ndan bugün sadece Moskova’ya gidecek bir uçağın kalkış yapacağı geç saatlerde de bir iki kargo ve yolcu uçağının inişine izin verileceği belirtildi.

Ulusal Tren İşletmesi SNCB de ülkedeki tren seferlerinin yarısının askıya alındığını açıkladı. Amsterdam ve Paris arasında işleyen hızlı tren seferlerininse Belçika’daki grevden etkilenmeyeceği söylense de trenlerdeki yemek servisinde aksama olabileceği ifade edildi.

Antwerp’te de liman işletmelerindeki grev nedeniyle gemilerin yükleme ve boşaltma işlemleri yapılmıyor. Ülke genelinde çok sayıda fabrika da bugün çalışmıyor.

Brüksel metrosunda sadece belli başlı hatlarda hizmet veriliyor. Ülke genelinde de benzer şekilde metro istasyonları işlemiyor.

Sendikalar ücret artışı, çalışma hayatının iyileştirilmesi ve daha yüksek emeklilik aylıkları talebinde bulunuyorlar. Buna karşın bazı kesimler ülkedeki parlamento seçimleri öncesinde düzenlenen genel grevin siyasi amaçlar taşıdığını düşünüyor.

Belçika Başbakanı Charles Michel görüşmlere Perşembe günü devam edileceğini söyledi ve kendilerinin uyguladığı iş dünyasına yönelik politikalar nedeniyle geçen 4 yılda 219 bin ek istihdam yaratıldığını belirtti.

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