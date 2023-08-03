GENEL KURMAY BAŞKANI kim oldu, açıklandı mı? Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanır? Gözler YAŞ kararlarında

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bugün toplanacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atayacağı Genelkurmay Başkanlığı görevinde atanacak muhtemel isimler de belli oldu. Peki, Genelkurmay Başkanı ne zaman belli olur? Genelkurmay Başkanlığına atanacak muhtemel isimler kim? İşte haberin detayları...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (3 Ağustos 2023 Perşeme) toplanacak. YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

GENELKURMAY BAŞKANI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim henüz açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GENELKURMAY BAŞKANI OLMASI BEKLENEN MUHTEMEL İSİMLER

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.



