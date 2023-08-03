HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GENEL KURMAY BAŞKANI kim oldu, açıklandı mı? Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanır? Gözler YAŞ kararlarında

GENEL KURMAY BAŞKANI kim oldu, açıklandı mı? Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanır? Gözler YAŞ kararlarında

03.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. 3 Ağustos 2023 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de bugün açıklanması bekleniyor. Peki, Genelkurmay Başkanı kim oldu, açıklandı mı? Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, ne zaman açıklanır?

GENEL KURMAY BAŞKANI kim oldu, açıklandı mı? Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanır? Gözler YAŞ kararlarında

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bugün toplanacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atayacağı Genelkurmay Başkanlığı görevinde atanacak muhtemel isimler de belli oldu. Peki, Genelkurmay Başkanı ne zaman belli olur? Genelkurmay Başkanlığına atanacak muhtemel isimler kim? İşte haberin detayları...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (3 Ağustos 2023 Perşeme) toplanacak. YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

yaş toplantısı

GENELKURMAY BAŞKANI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim henüz açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

yaş kararları

GENELKURMAY BAŞKANI OLMASI BEKLENEN MUHTEMEL İSİMLER

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Çarşı’da kanlı gece! Sokak ortasında kurşun yağdırdılarBeşiktaş Çarşı’da kanlı gece! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Davutoğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Akşener'den talebi...Davutoğlu'nun sözleri gündem yaratmıştı! Akşener'den talebi...
Yer: Esenyurt! 7 km uzakta görevli olan bekçinin şüpheli ölümüYer: Esenyurt! 7 km uzakta görevli olan bekçinin şüpheli ölümü
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şura genelkurmay yaş Yüksek Askeri Şura toplantısı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.