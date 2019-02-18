Genel kurul mahkeme kararıyla iptal edildi

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının geçen yıl yapılan genel kurulunun yürütmesi, açılan dava sonucu durduruldu.
Alınan bilgiye göre, mevcut başkan Osman Köksal Bahar'ın yanı sıra, Alaattin Toros, Engin Kızılkan ve Kemal Aydın'ın başkanlık için yarıştığı odanın genel kurulu, 4 Şubat 2018'de yapıldı.
Mevcut başkan Bahar'ın 406 oy ile yeniden seçildiği genel kurulun ardından 274 oy alan adaylardan Alaattin Toros, "genel kurulun usule aykırı yapıldığı, toplantıda bulunmayan kişiler yerine başkaların imza attığı, delegelerin oylarını baskı altında kullandığı" iddiasıyla İdare Mahkemesine dava açtı.
Zonguldak İdare Mahkemesi, genel kurulda, oda yönetimi ve denetim organlarının belirlendiğini, bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç sonuçların doğabileceğini dikkate alarak, genel kurulun yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum