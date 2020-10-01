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  4. Genel Kurul'a Katılmayan HDP TBMM Bahçesinde Oturma Eylemi Yapıyor

Genel Kurul'a Katılmayan HDP TBMM Bahçesinde Oturma Eylemi Yapıyor

01.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

HDP Eş Başkanları, son düzenlenen operasyonlar sonrasında TBMM Genel Kurul’u öncesinde bir açıklama yaparak meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı

Genel Kurul'a Katılmayan HDP TBMM Bahçesinde Oturma Eylemi Yapıyor

HDP Eş Başkanları, son düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili TBMM Genel Kurul’u öncesinde bir açıklama yaparak oturma eylemi başlattı.

HDP Grubu açılış oturumuna katılmama ve meclis bahçesinde oturma eylemi yapma kararı aldı. Bu karar öncesinde bir basın açıklaması yapan HDP’li vekiller operasyon kararını kınadılar.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar basın açıklaması sonrasında VOA Türkçe’nin operasyona ilişkin sorusuna “Henüz Ayhan Bilgen arkadaşımızla görüşme imkanımız olmadı. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için gerekçelerini de öğrenme imkanımız olmadı. Umarız bir tutuklama olmaz bütün arkadaşlarımız serbest kalır yüz yüze Ayhan Bilgen’le de bir değerlendirme yaparız. Bu iktidarın herhangi bir gerekçeye ihtiyacı yoktur. Artık ne hukuk tanıyor ne ahlak tanıyor. Dolayısıyla bugünkü operasyonu dünkü açıklamayla bağlantılandırarak hareket ettiklerini söylemek de temelsizdir. Keyfiliğini en zirve noktalarına yaklaşılmıştır. Bu operasyon da aynı barbarlık aynı keyfilik zihniyetinin bir başka ürünü bir başka yansımasıdır” dedi.

Basın açıklamasının ardından HDP Eş Genel Başkanları ve vekiller meclis bahçesinde oturma eylemine başladılar ve TBMM Genel Kurulu’na katılmıyorlar.

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